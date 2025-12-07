Kelvin Datenwissenschaftler Gehälter

Die durchschnittliche Datenwissenschaftler-Gesamtvergütung in United States bei Kelvin reicht von $83K bis $116K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Kelvins Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/7/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $90K - $109K United States Übliche Spanne Mögliche Spanne $83K $90K $109K $116K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Datenwissenschaftler Einträges bei Kelvin um freizuschalten! Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community! 💰 Alle anzeigen Gehälter 💪 Beitragen Dein Gehalt

Beitragen

Wie ist der Vesting-Plan bei Kelvin ?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang Abonnieren Sie verifizierte Datenwissenschaftler Angebote . Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren → E-Mail-Adresse eingeben E-Mail-Adresse eingeben Abonnieren Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.