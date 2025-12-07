Unternehmensverzeichnis
Kelso & Company
Kelso & Company Lösungsarchitekt Gehälter

Die durchschnittliche Lösungsarchitekt-Gesamtvergütung in United States bei Kelso & Company reicht von $185K bis $253K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Kelso & Companys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/7/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$200K - $238K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$185K$200K$238K$253K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Kelso & Company?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Lösungsarchitekt bei Kelso & Company in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $253,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Kelso & Company für die Position Lösungsarchitekt in United States beträgt $184,800.

