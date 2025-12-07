Unternehmensverzeichnis
Kelso & Company
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Software-Ingenieur

  • Alle Software-Ingenieur-Gehälter

Kelso & Company Software-Ingenieur Gehälter

Die durchschnittliche Software-Ingenieur-Gesamtvergütung in India bei Kelso & Company reicht von ₹1.2M bis ₹1.68M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Kelso & Companys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/7/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$14.8K - $17.2K
India
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$13.7K$14.8K$17.2K$19.2K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Software-Ingenieur Einträges bei Kelso & Company um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt


Beitragen
Was sind die Karrierestufen bei Kelso & Company?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Software-Ingenieur Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Kelso & Company in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹1,683,069. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Kelso & Company für die Position Software-Ingenieur in India beträgt ₹1,202,192.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Kelso & Company gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Spotify
  • Apple
  • SoFi
  • DoorDash
  • Stripe
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/kelso-and-company/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.