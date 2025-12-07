Unternehmensverzeichnis
Kelso & Company
Kelso & Company Unternehmensberater Gehälter

Die durchschnittliche Unternehmensberater-Gesamtvergütung in United States bei Kelso & Company reicht von $168K bis $230K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Kelso & Companys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/7/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$180K - $218K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$168K$180K$218K$230K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Unternehmensberater bei Kelso & Company in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $229,680. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Kelso & Company für die Position Unternehmensberater in United States beträgt $168,300.

