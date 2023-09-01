KCI Technologies Gehälter

KCI Technologiess Gehaltsbereich reicht von $56,441 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Bauingenieur am unteren Ende bis $97,594 für einen Projektmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von KCI Technologies . Zuletzt aktualisiert: 9/15/2025