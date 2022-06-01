Unternehmensverzeichnis
Katapult
Katapult Gehälter

Katapults Gehaltsbereich reicht von $44,428 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $214,200 für einen Data-Science-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Katapult. Zuletzt aktualisiert: 9/15/2025

$160K

Data-Science-Manager
$214K
Datenwissenschaftler
$197K
Produktdesigner
$99.5K

Software-Ingenieur
$44.4K
FAQ

De best betaalde functie gerapporteerd bij Katapult is Data-Science-Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $214,200. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Katapult is $148,255.

