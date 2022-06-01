Katapult Gehälter

Katapults Gehaltsbereich reicht von $44,428 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $214,200 für einen Data-Science-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Katapult . Zuletzt aktualisiert: 9/15/2025