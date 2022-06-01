Unternehmensverzeichnis
KAR Global
KAR Global Gehälter

KAR Global's Gehaltsbereich reicht von $73,365 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Informationstechnologe (IT) in United States am unteren Ende bis $225,120 für einen Software Engineering Manager in Canada am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von KAR Global. Zuletzt aktualisiert: 8/23/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $115K
Produktmanager
Median $96.4K
Data Scientist
$101K

Informationstechnologe (IT)
$73.4K
Produktdesigner
$116K
Software Engineering Manager
$225K
Technischer Programm-Manager
$141K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei KAR Global gemeldet wurde, ist Software Engineering Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $225,120. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei KAR Global gemeldet wurde, beträgt $115,000.

