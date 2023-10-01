Unternehmensverzeichnis
Kaizengaming
Kaizengaming Gehälter

Kaizengaming's Gehaltsbereich reicht von $16,841 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner in Greece am unteren Ende bis $66,984 für einen Software Engineering Manager in Brazil am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Kaizengaming. Zuletzt aktualisiert: 8/19/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $59.9K

Frontend-Softwareingenieur

Produktdesigner
$16.8K
Cybersicherheitsanalyst
$18.8K

Software Engineering Manager
$67K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Kaizengaming gemeldet wurde, ist Software Engineering Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $66,984. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Kaizengaming gemeldet wurde, beträgt $39,343.

