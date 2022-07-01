Unternehmensverzeichnis
JW Player
JW Player Gehälter

JW Player's Gehaltsbereich reicht von $78,712 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $321,600 für einen Geschäftsentwicklung am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von JW Player. Zuletzt aktualisiert: 8/16/2025

$160K

Geschäftsentwicklung
$322K
Data Scientist
$86K
Marketing
$84.6K

Produktdesigner
$128K
Produktmanager
$164K
Recruiter
$104K
Vertrieb
$271K
Software-Ingenieur
$78.7K
Software Engineering Manager
$204K
FAQ

The highest paying role reported at JW Player is Geschäftsentwicklung at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $321,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at JW Player is $128,380.

