Justworks
  • Gehälter
  • Software-Ingenieur

  • Alle Software-Ingenieur-Gehälter

  • New York City Area

Justworks Software-Ingenieur Gehälter in New York City Area

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in New York City Area bei Justworks beläuft sich auf $193K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Justworkss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Median-Paket
company icon
Justworks
Software Engineer
New York, NY
Gesamt pro Jahr
$193K
Stufe
L5
Grundgehalt
$190K
Stock (/yr)
$3K
Bonus
$0
Jahre im Unternehmen
7 Jahre
Jahre Erfahrung
7 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Justworks?

$160K

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

5%

JAHR 1

15%

JAHR 2

40%

JAHR 3

40%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Justworks unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 5% werden unverfallbar im 1st-JAHR (5.00% jährlich)

  • 15% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (1.25% monatlich)

  • 40% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (3.33% monatlich)

  • 40% werden unverfallbar im 4th-JAHR (3.33% monatlich)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

JAHR 1

30%

JAHR 2

30%

JAHR 3

30%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Justworks unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 10% werden unverfallbar im 1st-JAHR (10.00% jährlich)

  • 30% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.50% monatlich)

  • 30% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.50% monatlich)

  • 30% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.50% monatlich)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



Enthaltene Titel

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Justworks in New York City Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $222,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Justworks für die Position Software-Ingenieur in New York City Area beträgt $185,000.

Ähnliche Unternehmen

