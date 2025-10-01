Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in New York City Area bei Justworks beläuft sich auf $193K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Justworkss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
5%
JAHR 1
15%
JAHR 2
40%
JAHR 3
40%
JAHR 4
Bei Justworks unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
5% werden unverfallbar im 1st-JAHR (5.00% jährlich)
15% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (1.25% monatlich)
40% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (3.33% monatlich)
40% werden unverfallbar im 4th-JAHR (3.33% monatlich)
Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.
10%
JAHR 1
30%
JAHR 2
30%
JAHR 3
30%
JAHR 4
Bei Justworks unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
10% werden unverfallbar im 1st-JAHR (10.00% jährlich)
30% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.50% monatlich)
30% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.50% monatlich)
30% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.50% monatlich)
Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.