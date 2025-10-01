Unternehmensverzeichnis
Justworks
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Produktmanager

  • Alle Produktmanager-Gehälter

  • New York City Area

Justworks Produktmanager Gehälter in New York City Area

Das mittlere Produktmanager-Vergütungspaket in New York City Area bei Justworks beläuft sich auf $200K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Justworkss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Median-Paket
company icon
Justworks
Product Manager
New York, NY
Gesamt pro Jahr
$200K
Stufe
Senior Products Manager
Grundgehalt
$185K
Stock (/yr)
$15K
Bonus
$0
Jahre im Unternehmen
1 Jahr
Jahre Erfahrung
7 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Justworks?

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

5%

JAHR 1

15%

JAHR 2

40%

JAHR 3

40%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Justworks unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 5% werden unverfallbar im 1st-JAHR (5.00% jährlich)

  • 15% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (1.25% monatlich)

  • 40% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (3.33% monatlich)

  • 40% werden unverfallbar im 4th-JAHR (3.33% monatlich)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

JAHR 1

30%

JAHR 2

30%

JAHR 3

30%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Justworks unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 10% werden unverfallbar im 1st-JAHR (10.00% jährlich)

  • 30% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.50% monatlich)

  • 30% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.50% monatlich)

  • 30% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.50% monatlich)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Produktmanager Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktmanager bei Justworks in New York City Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $250,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Justworks für die Position Produktmanager in New York City Area beträgt $160,000.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Justworks gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Proofpoint
  • Clearbit
  • Zenefits
  • Sendoso
  • InfluxData
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen