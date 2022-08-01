Jumbo Interactive Gehälter

Jumbo Interactives Gehaltsbereich reicht von $70,794 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $96,938 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Jumbo Interactive . Zuletzt aktualisiert: 9/7/2025