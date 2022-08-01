Unternehmensverzeichnis
Jumbo Interactive
Jumbo Interactive Gehälter

Jumbo Interactives Gehaltsbereich reicht von $70,794 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $96,938 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Jumbo Interactive. Zuletzt aktualisiert: 9/7/2025

$160K

Business-Analyst
$78.3K
Produktmanager
$90.9K
Software-Ingenieur
$70.8K

Software-Engineering-Manager
$96.9K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Jumbo Interactive ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $96,938. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Jumbo Interactive beträgt $84,621.

Weitere Ressourcen