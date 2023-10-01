Unternehmensverzeichnis
Julius Baer
Julius Baer Gehälter

Julius Baers Gehaltsbereich reicht von $45,074 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Investmentbanker am unteren Ende bis $213,714 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Julius Baer. Zuletzt aktualisiert: 9/6/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $162K

Full-Stack-Softwareentwickler

Datenwissenschaftler
$47.7K
Informationstechnologe (IT)
$175K

Investmentbanker
$45.1K
Projektmanager
$167K
Software-Engineering-Manager
$214K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Julius Baer ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $213,714. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Julius Baer beträgt $164,568.

