Julius Baer Gehälter

Julius Baers Gehaltsbereich reicht von $45,074 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Investmentbanker am unteren Ende bis $213,714 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Julius Baer . Zuletzt aktualisiert: 9/6/2025