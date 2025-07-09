JSW Gehälter

JSWs Gehaltsbereich reicht von $9,738 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Verwaltungsassistent am unteren Ende bis $99,500 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von JSW . Zuletzt aktualisiert: 9/6/2025