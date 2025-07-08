Jockey Gehälter

Jockeys Gehaltsbereich reicht von $89,550 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Marketing-Operations am unteren Ende bis $100,500 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Jockey . Zuletzt aktualisiert: 11/26/2025