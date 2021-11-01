Unternehmensverzeichnis
Javis
Javis Gehälter

Javiss Gehaltsbereich reicht von $12,363 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Engineering-Manager in Vietnam am unteren Ende bis $223,875 für einen Software-Ingenieur in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Javis. Zuletzt aktualisiert: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Produktmanager
$48.8K
Software-Ingenieur
$224K
Software-Engineering-Manager
$12.4K

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Javis ist Software-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $223,875. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Javis beträgt $48,825.

