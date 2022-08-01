Unternehmensverzeichnis
January Technologies
January Technologies Gehälter

January Technologiess Gehaltsbereich reicht von $142,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $310,545 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von January Technologies. Zuletzt aktualisiert: 9/14/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $142K
Personalwesen
Median $241K
People-Operations
$281K

Software-Engineering-Manager
$311K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei January Technologies ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $310,545. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei January Technologies beträgt $261,200.

