Jane Technologies
Jane Technologies Software-Engineering-Manager Gehälter

Die durchschnittliche Software-Engineering-Manager-Gesamtvergütung in Canada bei Jane Technologies reicht von CA$198K bis CA$281K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Jane Technologiess Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/27/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

CA$225K - CA$266K
Canada
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
CA$198KCA$225KCA$266KCA$281K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

CA$226K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Engineering-Manager bei Jane Technologies in Canada liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CA$280,635. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Jane Technologies für die Position Software-Engineering-Manager in Canada beträgt CA$197,664.

