Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover Technischer Programmmanager Gehälter

Die durchschnittliche Technischer Programmmanager-Gesamtvergütung in United Kingdom bei Jaguar Land Rover reicht von £62.8K bis £89.2K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Jaguar Land Rovers Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/26/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

£71.1K - £80.9K
United Kingdom
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
£62.8K£71.1K£80.9K£89.2K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Jaguar Land Rover?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Technischer Programmmanager bei Jaguar Land Rover in United Kingdom liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von £89,244. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Jaguar Land Rover für die Position Technischer Programmmanager in United Kingdom beträgt £62,773.

