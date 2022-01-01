Unternehmensverzeichnis
Jacobs
Jacobs Gehälter

Jacobs's Gehaltsbereich reicht von $44,786 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $194,000 für einen Projektmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Jacobs. Zuletzt aktualisiert: 8/19/2025

$160K

Software-Ingenieur
L1 $101K
L2 $99.7K
L3 $123K

Full-Stack-Softwareingenieur

Bauingenieur
L1 $71.8K
L2 $103K
L3 $107K

Verkehrsingenieur

Baustatiker

Maschinenbauingenieur
L1 $69.4K
L3 $108K

Projektmanager
L3 $143K
L5 $194K
Data Scientist
Median $148K
Luft- und Raumfahrtingenieur
Median $108K
Cybersicherheitsanalyst
Median $80K
Buchhalter
$133K
Business Analyst
$69.7K
Geschäftsentwicklung
$85.2K
Chemieingenieur
$84.6K
Elektroingenieur
$60.2K
Geologieingenieur
$70.6K
Hardware-Ingenieur
$137K
Informationstechnologe (IT)
$70.4K
Unternehmensberater
$124K
TGA-Ingenieur
$129K
Produktmanager
$98.5K
Programmmanager
$146K
Vertrieb
$44.8K
Software Engineering Manager
$176K
Lösungsarchitekt
$184K

Datenarchitekt

Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Jacobs gemeldet wurde, ist Projektmanager at the L5 level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $194,000. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Jacobs gemeldet wurde, beträgt $104,834.

