Jacksonville Transportation Authority
Jacksonville Transportation Authority Buchhalter Gehälter

Die durchschnittliche Buchhalter-Gesamtvergütung in United States bei Jacksonville Transportation Authority reicht von $62.3K bis $90.4K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Jacksonville Transportation Authoritys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/31/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$70.7K - $82.1K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$62.3K$70.7K$82.1K$90.4K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Jacksonville Transportation Authority?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Buchhalter bei Jacksonville Transportation Authority in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $90,440. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Jacksonville Transportation Authority für die Position Buchhalter in United States beträgt $62,320.

