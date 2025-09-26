Unternehmensverzeichnis
Jackson National Life Insurance Company
Jackson National Life Insurance Company Lösungsarchitekt Gehälter

Die durchschnittliche Lösungsarchitekt-Gesamtvergütung in United States bei Jackson National Life Insurance Company reicht von $109K bis $152K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Jackson National Life Insurance Companys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/26/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$117K - $138K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$109K$117K$138K$152K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

$160K

Was sind die Karrierestufen bei Jackson National Life Insurance Company?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Lösungsarchitekt bei Jackson National Life Insurance Company in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $152,100. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Jackson National Life Insurance Company für die Position Lösungsarchitekt in United States beträgt $109,200.

