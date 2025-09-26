Die Software-Ingenieur-Vergütung in Taiwan bei Jabil reicht von NT$1.25M pro year für Software Engineer II bis NT$1.63M pro year für Senior Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Taiwan beläuft sich auf NT$1.4M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Jabils Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/26/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Junior Software Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$1.25M
NT$1.21M
NT$0
NT$42.8K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
