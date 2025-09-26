Unternehmensverzeichnis
Jabil
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Software-Ingenieur

  • Alle Software-Ingenieur-Gehälter

Jabil Software-Ingenieur Gehälter

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Taiwan bei Jabil reicht von NT$1.25M pro year für Software Engineer II bis NT$1.63M pro year für Senior Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Taiwan beläuft sich auf NT$1.4M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Jabils Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/26/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Junior Software Engineer
(Einstiegslevel)
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$1.25M
NT$1.21M
NT$0
NT$42.8K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Anzeigen 5 Weitere Stufen
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen

NT$5.09M

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen
Praktikumsgehälter

Beitragen
Was sind die Karrierestufen bei Jabil?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Software-Ingenieur Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

The highest paying salary package reported for a Software-Ingenieur at Jabil in Taiwan sits at a yearly total compensation of NT$2,833,786. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jabil for the Software-Ingenieur role in Taiwan is NT$1,193,556.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Jabil gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Honeywell
  • BNY Mellon
  • Fortive
  • Halliburton
  • Omnicom Group
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen