Itau Gehälter

Itaus Gehaltsbereich reicht von $6,378 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $80,277 für einen Data-Science-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Itau . Zuletzt aktualisiert: 11/22/2025