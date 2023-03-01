Isracard Gehälter

Isracards Gehaltsbereich reicht von $25,309 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $165,301 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Isracard . Zuletzt aktualisiert: 11/21/2025