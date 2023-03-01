Unternehmensverzeichnis
ISEE
ISEE Gehälter

ISEEs Gehaltsbereich reicht von $113,611 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $185,925 für einen Hardware-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von ISEE. Zuletzt aktualisiert: 11/21/2025

Hardware-Ingenieur
$186K
Software-Ingenieur
$114K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei ISEE ist Hardware-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $185,925. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei ISEE beträgt $149,768.

Weitere Ressourcen

