iRhythm
iRhythm Gehälter

iRhythm's Gehaltsbereich reicht von $124,375 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Marketing-Betrieb am unteren Ende bis $357,700 für einen Software Engineering Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von iRhythm. Zuletzt aktualisiert: 8/19/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $211K
Business Analyst
$154K
Hardware-Ingenieur
$179K

Marketing-Betrieb
$124K
Produktmanager
$266K
Vertrieb
$199K
Software Engineering Manager
$358K
UX-Forscher
$153K
Vesting-Plan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktientyp
RSU

Bei iRhythm unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Plan:

  • 25% wird erworben im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 4th-JAHR (25.00% jährlich)

FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei iRhythm gemeldet wurde, ist Software Engineering Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $357,700. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei iRhythm gemeldet wurde, beträgt $188,876.

