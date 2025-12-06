Unternehmensverzeichnis
IPE Global
IPE Global Rechtsabteilung Gehälter

Die durchschnittliche Rechtsabteilung-Gesamtvergütung in India bei IPE Global reicht von ₹311K bis ₹442K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für IPE Globals Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/6/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$4K - $4.8K
India
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$3.5K$4K$4.8K$5K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei IPE Global?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Rechtsabteilung bei IPE Global in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹441,846. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei IPE Global für die Position Rechtsabteilung in India beträgt ₹311,214.

Weitere Ressourcen

