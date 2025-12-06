Unternehmensverzeichnis
InVivo Biosystems
InVivo Biosystems Lösungsarchitekt Gehälter

Die durchschnittliche Lösungsarchitekt-Gesamtvergütung in Canada bei InVivo Biosystems reicht von CA$122K bis CA$177K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für InVivo Biosystemss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/6/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$101K - $117K
Canada
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$88.7K$101K$117K$129K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei InVivo Biosystems?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Lösungsarchitekt bei InVivo Biosystems in Canada liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CA$177,067. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei InVivo Biosystems für die Position Lösungsarchitekt in Canada beträgt CA$122,013.

