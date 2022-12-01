Unternehmensverzeichnis
Investec
Investec Gehälter

Investec's Gehaltsbereich reicht von $21,164 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Investmentbanker in South Africa am unteren Ende bis $158,746 für einen Software Engineering Manager in United Kingdom am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Investec. Zuletzt aktualisiert: 8/13/2025

$160K

Datenanalyst
$72.4K
Data Scientist
$92.4K
Investmentbanker
$21.2K

Marketing
$125K
Produktdesigner
$65.2K
Projektmanager
$42.2K
Software-Ingenieur
$81K
Software Engineering Manager
$159K
Lösungsarchitekt
$53.8K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

