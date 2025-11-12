Die Full-Stack Software-Entwickler-Vergütung in Greater San Diego Area bei Intuit reicht von $147K pro year für Software Engineer 1 bis $423K pro year für Senior Staff Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater San Diego Area beläuft sich auf $205K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Intuits Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/12/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
Software Engineer 1
$147K
$119K
$19.4K
$8.8K
Software Engineer 2
$193K
$147K
$35.3K
$10.4K
Senior Software Engineer
$235K
$163K
$51.5K
$20.8K
Staff Software Engineer
$337K
$191K
$107K
$39.2K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Intuit unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)