Die Backend Software-Entwickler-Vergütung in Greater San Diego Area bei Intuit reicht von $125K pro year für Software Engineer 1 bis $329K pro year für Staff Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater San Diego Area beläuft sich auf $254K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Intuits Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/12/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
Software Engineer 1
$125K
$108K
$12.5K
$5K
Software Engineer 2
$176K
$137K
$26.6K
$12.3K
Senior Software Engineer
$257K
$175K
$63.1K
$19.2K
Staff Software Engineer
$329K
$208K
$90.2K
$30.9K
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Intuit unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)