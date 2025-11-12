Die Backend Software-Entwickler-Vergütung in Greater Los Angeles Area bei Intuit reicht von $186K pro year für Software Engineer 2 bis $244K pro year für Senior Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Los Angeles Area beläuft sich auf $278K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Intuits Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/12/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$186K
$139K
$33.3K
$13.7K
Senior Software Engineer
$244K
$168K
$55K
$20.6K
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Intuit unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)