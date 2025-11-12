Intuit UX-Designer Gehälter in Israel

Das mittlere UX-Designer-Vergütungspaket in Israel bei Intuit beläuft sich auf ₪618K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Intuits Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/12/2025

Median-Paket Intuit Product Designer hidden Gesamt pro Jahr ₪618K Stufe Staff Product Designer Grundgehalt ₪462K Stock (/yr) ₪91.7K Bonus ₪64.2K Jahre im Unternehmen 2 Jahre Jahre Erfahrung 13 Jahre

Neueste Gehaltsangaben

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Intuit unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Intuit ?

Wie ist der Vesting-Plan bei Intuit ?