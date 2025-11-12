Unternehmensverzeichnis
Intuit
Intuit UX-Designer Gehälter in Israel

Das mittlere UX-Designer-Vergütungspaket in Israel bei Intuit beläuft sich auf ₪618K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Intuits Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/12/2025

Median-Paket
Intuit
Product Designer
Gesamt pro Jahr
₪618K
Stufe
Staff Product Designer
Grundgehalt
₪462K
Stock (/yr)
₪91.7K
Bonus
₪64.2K
Jahre im Unternehmen
2 Jahre
Jahre Erfahrung
13 Jahre
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Intuit unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen UX-Designer bei Intuit in Israel liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₪763,085. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Intuit für die Position UX-Designer in Israel beträgt ₪532,854.

