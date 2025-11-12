Die UX-Designer-Vergütung in Greater San Diego Area bei Intuit reicht von $239K pro year für Senior Product Designer bis $490K pro year für Principal Product Designer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater San Diego Area beläuft sich auf $235K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Intuits Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/12/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
Product Designer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$239K
$170K
$54.1K
$14.8K
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Intuit unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)