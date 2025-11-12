Unternehmensverzeichnis
Intuit
Intuit Betrugsanalyst Gehälter

Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Intuits Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/12/2025

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Intuit unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Betrugsanalyst bei Intuit in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $279,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Intuit für die Position Betrugsanalyst in United States beträgt $160,000.

