Unternehmensverzeichnis
International SOS
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

International SOS Gehälter

International SOSs Gehaltsbereich reicht von $70,614 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenwissenschaftler am unteren Ende bis $150,000 für einen Vertrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von International SOS. Zuletzt aktualisiert: 9/5/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Vertrieb
Median $150K
Datenwissenschaftler
$70.6K
Informationstechnologe (IT)
$94.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Programmmanager
$74.6K
Projektmanager
$127K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην International SOS είναι Vertrieb με ετήσια συνολική αμοιβή $150,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην International SOS είναι $94,063.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für International SOS gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Lyft
  • Snap
  • LinkedIn
  • DoorDash
  • Airbnb
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen