Interactive Brokers Gehälter

Bei Interactive Brokers unterliegen RSUs einem 7-jährigen Vesting-Zeitplan:

10 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 10.00 % jährlich )

15 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 15.00 % jährlich )

15 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 15.00 % jährlich )

15 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 15.00 % jährlich )

15 % werden unverfallbar im 5th - JAHR ( 15.00 % jährlich )

15 % werden unverfallbar im 6th - JAHR ( 15.00 % jährlich )