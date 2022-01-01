Unternehmensverzeichnis
Interactive Brokers Gehälter

Interactive Brokerss Gehaltsbereich reicht von $11,558 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Informationstechnologe (IT) am unteren Ende bis $400,000 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Interactive Brokers. Zuletzt aktualisiert: 11/25/2025

Software-Ingenieur
L2 $160K
L3 $192K
L4 $205K
L5 $285K
L6 $352K

Backend Software-Entwickler

Full-Stack Software-Entwickler

Cybersicherheitsanalyst
Median $280K
Software-Engineering-Manager
Median $400K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Geschäftsabläufe
$109K
Datenanalyst
$116K
Datenwissenschaftler
$132K
Personalwesen
$85.4K
Informationstechnologe (IT)
$11.6K
Rechtsabteilung
$106K
Marketing
$106K
Produktdesigner
$174K
Produktmanager
$99.5K
Projektmanager
$189K
Vesting-Zeitplan

10%

JAHR 1

15%

JAHR 2

15%

JAHR 3

15%

JAHR 4

15%

JAHR 5

15%

JAHR 6

15%

JAHR 7

Aktienart
RSU

Bei Interactive Brokers unterliegen RSUs einem 7-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 10% werden unverfallbar im 1st-JAHR (10.00% jährlich)

  • 15% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (15.00% jährlich)

  • 15% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (15.00% jährlich)

  • 15% werden unverfallbar im 4th-JAHR (15.00% jährlich)

  • 15% werden unverfallbar im 5th-JAHR (15.00% jährlich)

  • 15% werden unverfallbar im 6th-JAHR (15.00% jährlich)

  • 15% werden unverfallbar im 7th-JAHR (15.00% jährlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Interactive Brokers ist Software-Engineering-Manager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $400,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Interactive Brokers beträgt $160,026.

