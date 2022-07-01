Unternehmensverzeichnis
IntelyCare
IntelyCare Gehälter

IntelyCare's Gehaltsbereich reicht von $100,500 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Data Scientist am unteren Ende bis $197,010 für einen Data Science Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von IntelyCare. Zuletzt aktualisiert: 8/10/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $148K
Data Science Manager
$197K
Data Scientist
$101K

Produktdesign-Manager
$182K
Produktmanager
$116K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei IntelyCare gemeldet wurde, ist Data Science Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $197,010. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei IntelyCare gemeldet wurde, beträgt $148,000.

