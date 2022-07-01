Intellum Gehälter

Intellums Gehaltsbereich reicht von $99,615 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $182,408 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Intellum . Zuletzt aktualisiert: 11/25/2025