intelliHR Gehälter

intelliHRs Gehaltsbereich reicht von $84,948 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $162,505 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von intelliHR . Zuletzt aktualisiert: 11/25/2025