Unternehmensverzeichnis
intelliHR
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

intelliHR Gehälter

intelliHRs Gehaltsbereich reicht von $84,948 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $162,505 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von intelliHR. Zuletzt aktualisiert: 11/25/2025

Software-Ingenieur
$84.9K
Software-Engineering-Manager
$163K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei intelliHR ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $162,505. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei intelliHR beträgt $123,726.

