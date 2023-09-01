Unternehmensverzeichnis
intelliHR
    • Über uns

    intelliHR is a cloud-based people management software as a service that provides real-time analytics, best practice people management tools, and workplace and compliance automation.

    intellihr.com
    Website
    2013
    Gründungsjahr
    90
    Anzahl Mitarbeiter
    $10M-$50M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

