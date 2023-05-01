IntelliBoard Gehälter

IntelliBoards Gehaltsbereich reicht von $39,800 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertriebsingenieur am unteren Ende bis $45,900 für einen Lösungsarchitekt am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von IntelliBoard . Zuletzt aktualisiert: 11/24/2025