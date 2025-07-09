Unternehmensverzeichnis
Intellias
Intellias Gehälter

Intellias's Gehaltsbereich reicht von $15,288 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Marketing in Ukraine am unteren Ende bis $95,574 für einen Software Engineering Manager in Poland am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Intellias. Zuletzt aktualisiert: 8/10/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $60K

Backend-Softwareingenieur

Business Analyst
$65.8K
Datenanalyst
$35K

Hardware-Ingenieur
$63.6K
Informationstechnologe (IT)
$77.6K
Marketing
$15.3K
Projektmanager
$46.8K
Software Engineering Manager
$95.6K
Lösungsarchitekt
$82.3K
Technischer Programm-Manager
$67.3K
FAQ

El rol con mayor salario reportado en Intellias es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $95,574. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Intellias es $64,683.

