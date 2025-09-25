Unternehmensverzeichnis
Intellia Therapeutics
Intellia Therapeutics Biomedizintechniker Gehälter

Die durchschnittliche Biomedizintechniker-Gesamtvergütung in United States bei Intellia Therapeutics reicht von $90.2K bis $131K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Intellia Therapeuticss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/25/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$102K - $119K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$90.2K$102K$119K$131K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Was sind die Karrierestufen bei Intellia Therapeutics?

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Biomedizintechniker bei Intellia Therapeutics in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $130,900. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Intellia Therapeutics für die Position Biomedizintechniker in United States beträgt $90,200.

