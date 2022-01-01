Unternehmensverzeichnis
Integral Ad Science
Integral Ad Science Gehälter

Integral Ad Science's Gehaltsbereich reicht von $105,525 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $320,390 für einen Informationstechnologe (IT) am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Integral Ad Science. Zuletzt aktualisiert: 8/10/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $175K

Full-Stack-Softwareingenieur

Produktmanager
Median $165K
Informationstechnologe (IT)
$320K

Vertrieb
$106K
Software Engineering Manager
$269K
Lösungsarchitekt
$159K
Technischer Programm-Manager
$131K
UX-Forscher
$109K
FAQ

Integral Ad Scienceで報告された年間総報酬の中央値は$162,100です。

Andere Ressourcen