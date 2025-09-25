Unternehmensverzeichnis
Intapp
Intapp Buchhalter Gehälter

Die durchschnittliche Buchhalter-Gesamtvergütung in United Kingdom bei Intapp reicht von £44.8K bis £65.1K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Intapps Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/25/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

£50.9K - £59.1K
United Kingdom
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
£44.8K£50.9K£59.1K£65.1K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Intapp unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Buchhalter bij Intapp in United Kingdom ligt op een jaarlijkse totale beloning van £65,077. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Intapp voor de Buchhalter functie in United Kingdom is £44,843.

