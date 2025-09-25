Die durchschnittliche Lösungsarchitekt-Gesamtvergütung in Canada bei Intact Financial Corporation reicht von CA$124K bis CA$177K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Intact Financial Corporations Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/25/2025
Durchschnittliche Gesamtvergütung
Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!