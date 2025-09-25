Unternehmensverzeichnis
Intact Financial Corporation
Intact Financial Corporation Software-Engineering-Manager Gehälter

Die durchschnittliche Software-Engineering-Manager-Gesamtvergütung in Canada bei Intact Financial Corporation reicht von CA$217K bis CA$302K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Intact Financial Corporations Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/25/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

CA$232K - CA$274K
Canada
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
CA$217KCA$232KCA$274KCA$302K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

CA$225K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Was sind die Karrierestufen bei Intact Financial Corporation?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Engineering-Manager bei Intact Financial Corporation in Canada liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CA$302,009. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Intact Financial Corporation für die Position Software-Engineering-Manager in Canada beträgt CA$216,827.

Weitere Ressourcen