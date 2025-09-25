Unternehmensverzeichnis
Intact Financial Corporation
Intact Financial Corporation Finanzanalyst Gehälter

Die durchschnittliche Finanzanalyst-Gesamtvergütung in Canada bei Intact Financial Corporation reicht von CA$123K bis CA$172K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Intact Financial Corporations Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/25/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

CA$133K - CA$161K
Canada
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
CA$123KCA$133KCA$161KCA$172K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

CA$225K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Was sind die Karrierestufen bei Intact Financial Corporation?

FAQ

The highest paying salary package reported for a Finanzanalyst at Intact Financial Corporation in Canada sits at a yearly total compensation of CA$171,602. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intact Financial Corporation for the Finanzanalyst role in Canada is CA$122,784.

